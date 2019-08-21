Лишний вес оказался эффективным средством защиты от жары
Российские исследователи опубликовали доклад «Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы», посвященный влиянию на состояние человека жаркой погоды.
Эксперты пришли к выводу, что лишний вес не только не является дополнительным фактором риска, но и помогает людям лучше переносить жару: жировая ткань действует как изолирующая прослойка, препятствующая чрезмерному нагреву тела.
Ученые пояснили, что жировая ткань обладает меньшей теплопроводностью, чем другие ткани организма — этот феномен получил название «узбекского халата», который мешает прохождению тепла.
С другой стороны, в жару возрастает риск развития целого спектра заболеваний, подверженность которым увеличивается с появлением лишнего веса, включая сахарный диабет, болезни легких, психические заболевания и язвенную болезнь, сообщает РИА Новости.
Ранее диетолог перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять в жаркую погоду.
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