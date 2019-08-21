Суд закрыл точку по продаже шаурмы в Южном Тушине из-за антисанитарии

Пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора подтвердила временное прекращение деятельности предприятия по производству и реализации шаурмы в районе Южное Тушино.

В торговой точке на Сходненской улице были зафиксированы нарушения санитарных норм, что ставило под угрозу здоровье потребителей, заявили в ведомстве. В частности, предприятие не соблюдало требования по обеспечению последовательности технологических процессов, а площадь помещения оказалась слишком мала. При этом вместо полуфабрикатов высокой степени готовности в приготовлении шаурмы использовали сырье, хотя условий для этого создано не было.

По факту нарушений Роспотребнадзор подготовил протоколы об административных правонарушениях и о временном запрете деятельности. Помещение опечатали, а материалы дела направили в суд.

Тушинский районный суд назначил наказание в виде приостановки деятельности предприятия на 50 суток с предписанием устранить все нарушения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее эксперты назвали самые опасные продукты в период аномальной жары — в их число попала шаурма.

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Необъяснима наша любовь к шаурме

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Оксаны Крученко:

«Шаурмячная» в Кузьминках прославилась на всю Москву.

Правда, по очень неприятному поводу. Я бы даже сказала, неаппетитному. Один любопытный прохожий сфотографировал, как работница заведения сидит на столе, взобравшись на него с ногами. И все бы ничего, только стол не какой-нибудь ни к чему не обвязывающий письменный, а самый что ни на есть разделочный, предназначенный для раскатывания теста и «скручивания» шаурмы. На «пищевую» столешницу, прямо голыми пятками (далее...)