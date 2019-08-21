Суд закрыл точку по продаже шаурмы в Южном Тушине из-за антисанитарии
Пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора подтвердила временное прекращение деятельности предприятия по производству и реализации шаурмы в районе Южное Тушино.
В торговой точке на Сходненской улице были зафиксированы нарушения санитарных норм, что ставило под угрозу здоровье потребителей, заявили в ведомстве. В частности, предприятие не соблюдало требования по обеспечению последовательности технологических процессов, а площадь помещения оказалась слишком мала. При этом вместо полуфабрикатов высокой степени готовности в приготовлении шаурмы использовали сырье, хотя условий для этого создано не было.
По факту нарушений Роспотребнадзор подготовил протоколы об административных правонарушениях и о временном запрете деятельности. Помещение опечатали, а материалы дела направили в суд.
Тушинский районный суд назначил наказание в виде приостановки деятельности предприятия на 50 суток с предписанием устранить все нарушения, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее эксперты назвали самые опасные продукты в период аномальной жары — в их число попала шаурма.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Необъяснима наша любовь к шаурме
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Оксаны Крученко:
«Шаурмячная» в Кузьминках прославилась на всю Москву.
Правда, по очень неприятному поводу. Я бы даже сказала, неаппетитному. Один любопытный прохожий сфотографировал, как работница заведения сидит на столе, взобравшись на него с ногами. И все бы ничего, только стол не какой-нибудь ни к чему не обвязывающий письменный, а самый что ни на есть разделочный, предназначенный для раскатывания теста и «скручивания» шаурмы. На «пищевую» столешницу, прямо голыми пятками (далее...)