Минздрав сообщил о росте числа больных рассеянным склерозом в РФ
За последние пять лет на территории России число людей с рассеянным склерозом выросло почти на 20 тысяч, сообщили во вторник, 21 августа, в Министерстве здравоохранения.
Уточняется, что на момент 2013 года пациентов с указанным диагнозом в стране насчитывалось 62,3 тысячи. Спустя пять лет число больных рассеянным склерозом выросло до 82,2 тысячи.
Минздрав также обнародовал информацию о том, в каких регионах России чаще всего жители страдают от этого недуга. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, следом за ним указаны Липецкая, Тульская и Псковская области.
Напротив, меньше всего болеют рассеянным склерозом жители Чечни, Тувы и Еврейской автономной области, передает сайт телеканала RT.
Президент Общероссийской общественной организации инвалидов, врач-невролог Яна Власова сообщила, что рост числа зарегистрированных пациентов с этим диагнозом связан с улучшением эффективности ранней диагностики. По ее словам, в настоящее время на территории страны доступны все группы препаратов для лечения заболевания.
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