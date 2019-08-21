Спортсмен и депутат отметил день рождения

Поздравить Николая Валуева решила его соведущая, актриса Галина Марченко. Причем сделала она это от лица одного из кукольных персонажей телепередачи — вороны Каркуши.

— «Спокойной ночи, малыши!» желают счастья от души! Дядя Коля, я вас люблю! Спасибо вам за то тепло, добро и любовь, которые вы мне даете. Очень счастлива с вами работать! Кар, кар, кар, — сказала Марченко от лица своего персонажа.

Также актриса добавила пару слов от себя.

— Он действительно необыкновенный человек. Добрый, всегда отзывчивый, подхватывает, если это необходимо. Просто удивительный человек, — поделилась Галина Марченко.

Николай Сергеевич Валуев родился в Ленинграде в 1973 году. За свой выдающийся рост — 213 сантиметров — во время боксерской карьеры получил прозвище Русский гигант.

Свой последний бой Николай Сергеевич провел 7 ноября 2009 года. В этом же году открыл свою школу бокса, а в 2010-м — благотворительный фонд, направленный на популяризацию спорта среди молодежи разных социальных слоев. В 2016 году Валуев стал одним из ведущих программы «Спокойной ночи, малыши!».

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