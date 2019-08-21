Москвичи и гости города голосуют за лучшие парки города
Москвичи и гости города голосуют за лучшие парки столицы. Борьба между ними развернулась нешуточная.
Так, в категории «Лучшее мероприятие» с небольшим отрывом лидирует Измайловский парк. На втором месте — усадьба Коломенское, на третьем — парк «Зарядье» (см. инфографику).
— Лидерство Измайловского тем удивительнее, что каких-то особо ярких событий там не случалось давно, — рассуждает урбанист Григорий Мельник. — В «Коломенском», например, постоянно проходят общегородские праздники — Навруз или фестиваль «Времена и эпохи». Про «Зарядье» и говорить нечего — один Урбанфорум чего стоит. Их попадание в тройку лидеров, я думаю, объяснить значительно проще.
В категории «Лучший семейный досуг» в лидерах парк «Кузьминки». На втором месте — «Сокольники», на третьем — Парк Горького.
— «Кузьминки» и «Сокольники» и правда семейные парки — там масса активностей для детей. А вот Парк Горького я бы назвал скорее молодежным, — поясняет Мельник. — Тут очень шумно и много движения.
Впрочем, как показывает практика предыдущих голосований, лидеры и аутсайдеры могут в любой момент меняться местами. Причем победа участника может зависеть даже от одного-единственного голоса. Возможно — вашего. Заходите на сайт new.mostpp.ru, выбирайте лучших и голосуйте за них! Пусть ваш любимый производитель станет победителем «Московского качества»!
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