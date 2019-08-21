Кукуруза хороша как ингредиент

Продукты в жестяных банках — кот в мешке. Нередко случается, что москвичи покупают сухую, твердую и неприятно пахнущую кукурузу. Но избежать этого можно, если следовать простейшим правилам.

Во-первых, обращайте внимание на бренд. Если это известный, широко разрекламированный производитель, то откровенный брак и некондицию вы вряд ли встретите. Имя дорого стоит. Во-вторых, посмотрите на дату изготовления. Поздней осенью или зимой консервируют не свежие, а сушеные зерна, которые при открытии наверняка окажутся суховаты и с толстой кожицей. Нет, есть, конечно, это можно, но качество оставляет желать лучшего.

Еще один важный момент: покупая кукурузу в стеклянной банке, хорошенько рассмотрите зерна. Они должны быть одинакового цвета, без вкраплений, цельные. Если цвет и размер — разные, скорее всего, продукт просто невкусный.

Часто есть кукурузу, особенно консервированную, не стоит Фото: https://pixabay.com

Обратите внимание и на этикетку. В составе консервов не должно быть других ингредиентов (красителей, консервантов, усилителей вкуса и так далее), кроме, собственно, кукурузы, сахара, соли и воды. Я бы также советовала выбирать банку, на которой указан ГОСТ, а не ТУ. Таким образом вы приобретете кукурузу так называемой молочной зрелости, которая сохранила свою сочность и нежность. Кроме того, ГОСТ гарантирует соблюдение стандартов изготовления — правильные пропорции сахара и соли. И последнее: никогда не покупайте банки со вздутыми крышками. Жестяная поверхность должна быть идеально ровной.

Часто есть кукурузу, особенно консервированную, не стоит. Да, она содержит клетчатку и белок, но в достаточно небольших количествах. При этом по сравнению со многими другими фруктами и овощами кукуруза содержит мало витаминов и минералов. Люди, находящиеся на низкоуглеводной диете, должны избегать кукурузы, так как в ней содержится много углеводов. Вообще, я бы рекомендовала использовать кукурузу исключительно для приготовления салатов.

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