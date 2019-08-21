Горки и качели за счет платных парковок
20 августа в Головинском районе столицы завершились первые работы по благоустройству дворов на средства от платных парковок. Об этом сообщили в пресс-службе Московского паркинга.
В этом году в районе работы проводятся по четырем адресам: во дворах улиц Флотская, Онежская, Конаковского проезда, а также в 3-м Лихачевском переулке.
— На деньги от платных парковок в Головинском районе обустроили современные детские площадки со специальным безопасным покрытием, а также разнообразными горками и качелями, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Все же в этом году на благоустройство дворовых территорий столицы было направлено около 4,5 миллиарда рублей, собранных с платных парковок. Они распределяются между префектурами города и тратятся на благоустройство.
КСТАТИ
Все работы по благоустройству проводятся с учетом пожеланий москвичей, которые могут голосовать за понравившийся проект на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам своего района. Отчеты о проведенных работах размещаются на официальных сайтах управ.
Читайте также: Спортивная площадка открылась в Северном Измайлове