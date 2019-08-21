На Кубке мэра ждем аншлаг

Гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов рассказал о проведении Кубка мэра Москвы по хоккею, который стартует в «Мегаспорте» 22 августа.

Этот турнир будет проходить в столице уже в 12-й раз. Состав его участников неизменный: столичные клубы ЦСКА, «Спартак», «Динамо», а также подмосковный «Витязь».

Но организовать и провести его в этом году мы решили по-особенному. Мы учли все пожелания руководства клубов и составили трехлетнюю программу развития турнира, чтобы он стал более массовым, зрелищным и популярным. Мы изменили его логотип и провели серьезную работу в информационном плане. Анонсы турнира разместили в СМИ, социальных сетях, на многочисленных городских баннерах. Результаты нашей работы налицо: на данный момент, за день до начала турнира, уже было продано билетов в три раза больше, чем в прошлом году. Причем, если в прошлом году для посещения двух матчей в день болельщики покупали один билет, то теперь билеты продаются на каждый хоккейный поединок.

Велика вероятность, что на ЦСКА со «Спартаком и «Динамо» может быть аншлаг. Турнир стартует завтра. В этот день «Динамо» сыграет с «Витязем», а после церемонии открытия пройдет матч ЦСКА — «Спартак». 24 августа состоятся матчи ЦСКА — «Витязь», «Спартак» — «Динамо». В заключительный день встретятся «Спартак» — «Витязь» и «Динамо» — ЦСКА. В итоге каждая команда проведет на турнире по три игры. Обслуживать матчи будут арбитры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и судьи, представляющие Федерацию хоккея Москвы.

Велика вероятность, что на ЦСКА со «Спартаком и «Динамо» может быть аншлаг Фото: Федерация хоккея России (http://fhr.ru)

На трибуны «Мегаспорта» мы приглашаем москвичей и гостей столицы всех возрастов. Мы приготовили различные сюрпризы для болельщиков. Всевозможные активности для них будут проходить прямо возле дворца «Мегаспорт», а также в фойе арены и непосредственно на ледовой площадке. Известные хоккеисты команд-участниц турнира будут активно участвовать в фотосессиях специально для болельщиков. Также в плане мероприятий этого турнира фотосессия болельщиков с Кубком Гагарина.

В следующем году запланированы и другие новшества в проведении турнира. Возможно, изменится главный трофей соревнований, возможно, пойдет речь и о создании призового фонда турнира. Также мы обсудим с руководством хоккейных клубов, стоит ли разрешить участвовать в Кубке мэра Москвы иностранным командам. Хоккейный турнир в Москве накануне старта чемпионата КХЛ должен стать еще одним ярким событием в жизни столицы.

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