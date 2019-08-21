Представитель театра Ермоловой рассказал, кто решит вопрос опеки над внучкой Назаровой
Решение о дальнейшей судьбе внучки покойной актрисы Александры Назаровой будут принимать родственники и друзья семьи. Об этом 21 августа рассказал представитель театра имени Ермоловой.
Ранее сообщалось, что близких родственников у 11-летней Саши, кроме Назаровой, не было.
— Сейчас Саша в летнем лагере, решение ее дальнейшей судьбы — не минутное дело. У нее есть второй опекун, родные, друзья семьи, — заявил представитель театра Ермоловой в разговоре с ТАСС.
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни. Информация о дате, времени и месте прощания станет известна позже.
Александра Назарова родилась в Ленинграде в 1940 году в актерской семье. Окончила Ленинградский театральный институт имени Александра Островского.
Актриса снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Она известна по своим ролям в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?» и сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня».
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