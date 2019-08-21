В чем проиграют москвичи, если им разрешат иногда работать удаленно

Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). В чем выиграют и в чем проиграют москвичи, если инициативу законодательно утвердят на федеральном уровне?

ОНФ рекомендует ввести поправки в главу 16 Трудового кодекса РФ. А именно — понятие «временная удаленная работа». Такой режим эксперты предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон, если есть необходимость. Например, какие-то личные обстоятельства (скажем, детсад закрылся на ремонт), серьезные пробки на дорогах и т.д.

— В принципе работники и сейчас могут работать удаленно. Но сегодня такая ситуация регулируется устными договоренностями. А это, в случае недобросовестности работодателя, может привести к нарушению прав работника, вплоть до оформления прогула и увольнения, — заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает инициативу весьма полезной.

— Москвичи на дорогу до места работы и обратно обычно тратят не менее двух часов. Это не только время, это еще и расходы, и лишнее нервное напряжение. Редко, но случаются ситуации, когда в силу необходимости — ремонта, например — может быть закрыта часть ветки метро. Почему в таких случаях работнику не предоставить возможность работать из дома? — рассуждает эксперт.

С другой стороны, далеко не все и не всегда могут позволить себе работать дистанционно.

— Это не так просто сделать, например, IT-инженеру, журналисту, менеджеру по продажам. А как заочно читать лекции? Ставить диагноз? Заниматься ресторанным бизнесом? — рассуждает Виталий Караев.

Тем не менее возможность работать из дома у сотрудников должна быть, но — по усмотрению начальника.

— Эффективно работать из дома может только сотрудник высокопрофессиональный и хорошо мотивированный, — убежден эксперт. — Есть масса людей, которые в домашних условиях просто не в состоянии «собрать себя в кучу», чтобы продуктивно работать. А у кого-то нет подходящих для этого условий. В общем, есть масса факторов, которые должен учитывать руководитель.

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