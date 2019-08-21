Пострадавшая рассказала о падении воздушного шара в Подмосковье
Девушка, находившаяся на воздушном шаре, который совершил нештатную посадку в Подмосковье, поделилась подробностями ЧП. Она опубликовала в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте» пост, где описала свои эмоции после происшествия.
— Корзина с огромной скоростью летит в деревья. Паника, самое страшное, когда пилот в панике. Это значит все — посадка будет жесткая, — рассказала девушка.
Она также пояснила, что шар врезался в электрический столб, в результате чего порвался. Затем он упал на землю, снова поднялся в воздух и столкнулся с железным забором.
Авария произошла возле поселка Позитив в городе Дмитрове 20 августа. Из-за сильного ветра корзину, где находились 7 человек, занесло на линии электропередачи, после чего шар загорелся. Пилот получил ушиб ноги, пассажиры не пострадали.
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