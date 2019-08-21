Сергей Собянин распорядился установить пять мемориальных досок в честь Героев СССР
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился установить мемориальные доски Героям Советского Союза. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы столицы.
Уточняется, что памятные доски будут установлены до конца 2019 года. Работы будут выполнены за счет бюджетных средств.
В Москве увековечат память пяти Героев Советского Союза: танкиста Александра Балясникова, разведчика Ивана Банова, полковника Григория Добрунова, генерал-полковника Оки Городовикова и летчика-испытателя Георгия Мосолова. Три мемориальные доски будут располагаться в центре столицы — одна — на севере, одна — на востоке.
После установки будут проведены торжественные церемонии открытия мемориальных досок.
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