Эксперт оценил проект интеграции банковских сервисов в рамках ЕАЭС
Банковская система стран ЕАЭС постепенно движется к независимости. Такое заявление сделал эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков.
Центробанк 21 августа запускает пилотный проект интеграции банковских сервисов в рамках Евразийского экономического союза. В проекте принимают участие все страны объединения: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Сервис будет содержать информацию о банкоматах, отделениях, услугах для физических и юридических лиц и их доступности для нерезидентов.
Эксперт Вячеслав Холодков считает, что новый проект — это первый шаг в направлении создания общих финансовых рынков, передает rueconomics.ru. По его мнению, важно обеспечить независимость экономики стран ЕАЭС от внешнего санкционного давления.
— В условиях нарастающей угрозы расширения санкций на финансовую сферу независимость банковской системы стран ЕАЭС, безусловно, нужна, — пояснил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
Завершающим шагом по объединению финансовых рынков ЕАЭС, как отмечает Холодков, должно стать создание общей валюты.
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