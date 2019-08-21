Аренда жилья все дороже, и причина очень проста...

В Москве рекордно поднялись цены на аренду жилья.

Средняя стоимость «однушки» выросла до 36,1 тысячи рублей в месяц. «Двушки» — до 50,1 тысячи. Для московской недвижимости это исторический рекорд. Что происходит?

Ну, во-первых, конечно, высокий сезон. В Москву каждый август прибывает около миллиона студентов. Мест в общежитии хватает не всем — вот и ищут жилье. Выше спрос — дороже предложение. Вторая причина — у нас по-прежнему самый обширный и богатый рынок труда. К нам едут, едут и едут. То есть спрос высок еще и со стороны работающих. Причина третья — рост зарплат. Можно сколько угодно рассуждать, что «реальные доходы населения» падают, но ситуация на рынке аренды говорит об обратном: доходы, по крайней мере у работающих, растут.

Все очень просто: если бы зарплаты падали, то снижались бы и арендные ставки. Ну, выставили вы «однушку» за 36 тысяч. А у приезжего теперь зарплата не 70, а 50. Снимет он ее? Да никогда. Он снимет комнату. А ваша квартира так и будет стоять пустой еще полгода. Нет, владельцы жилья не идиоты. Они знают рынок как никто другой. Им значительно проще сдать квартиру по адекватной цене и каждый день получать с «однушки» по тысяче и более рублей, чем «задрать» цену и не получать вообще ни копейки. При этом еще и коммуналку платить!

Спрос на жилье в Москве остается огромным Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Что самое забавное, арендные ставки растут практически во всех крупных городах. Исключений три: Нижний Новгород, Волгоград и Пермь. Вот там, по всей видимости, доходы падают. А в Челябинске, например, который всегда считался депрессивным, аренда за год выросла на 12 процентов! В Москве, для сравнения, — на пять.

Что получается? В России активно продолжается рост городских агломераций. Народ, проще говоря, стягивается в мегаполисы. Здесь вузы, здесь работа, здесь перспективы. Население одной только Москвы за 2018 год выросло на 130 тысяч человек! И всем, заметьте, нужно где-то жить. Это к вопросу о росте ставок. Хорошо это или плохо — вопрос спорный. Людей в моногородах живет все меньше. Сокращается сельское население. А все потому, что в каждом регионе есть своя столица, куда активно уезжает народ. В принципе, это мировая тенденция — мегаполисы везде растут. Экологам это очень не нравится. Но, боюсь, тенденцию в ближайшие лет сто не изменить. Люди хотят денег и комфорта, и большой город их обеспечивает.

Так что 36 тысяч за «однушку» в месяц — не предел. Будет дороже.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»