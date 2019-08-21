Новая книга появилась в электронном каталоге Технической библиотеки метрополитена
В цифровом виде стало доступно редкое издание: «Н. И. Бещева. Железнодорожные диаметры в больших городах. 75-й выпуск трудов Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Трансжелдориздат. 1953».
— В книге впервые в отечественной научно-технической литературе была обоснована необходимость использования для городских перевозок сквозных железнодорожных линий, проходящих через крупные города. В издании описаны виды железнодорожных узлов и предложения по построению пассажирских диаметров, — сообщили в технической библиотеке метро.
В издании описаны виды железнодорожных узлов и предложения по построению на их основе пассажирских диаметров, а также методики расчета пропускной и провозной способности городских железнодорожных систем, предложения по модернизации систем безопасности, напрямую влияющие на безопасность.
Храм чтения
Техническая библиотека расположена на станции «Выставочная» рядом с Центром профориентации. Предназначена для интересующихся железнодорожным транспортом и метрополитеном. В ней собрана техническая литература, справочники и нормативные документы. Читальным залом библиотеки может воспользоваться любой желающий.
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