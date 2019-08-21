Около тысячи столичных подростков посетили тренинги по работе над эмоциями
Профессиональные психологи в рамках проекта «КОД твоей безопасности 2.0» провели для столичных подростков тренинги по контролю над эмоциями и выявлению в своем окружении «токсичных» людей. Об этом 21 августа рассказала специалист семейного центра «Печатники» столичного департамента труда и социальной защиты населения Ольга Апалькова.
Она отметила, что занятия посетили около тысячи подростков. У каждого из них был специальный дневник-тренажер для выполнения практических заданий. Подростки тренировали различные навыки, в том числе логику, память, внимание и скорость реакции.
- Эти дневники ребята получили в подарок, чтобы они и дома могли прокачивать свои умения и навыки. Много занятий посвящено развитию эмоционального интеллекта, распознаванию и противостоянию «токсичным» людям, - передает слова Апальковой агентство городских новостей «Москва».
Психолог напомнила, что проект стартовал в 2019 году. Занятия проходили в 12 оборудованных центрах для подростков на территории всех округов Москвы.
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