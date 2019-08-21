Фотоархив: улица Большая Никитская
На этом фото, сделанном Константином Константиновичем Доррендорфом приблизительно в 1971 году, снос старинного дома на площади Никитских Ворот.
Константин Доррендорф родился в 1938 году в Москве. Первые шаги в фотографии сделал под руководством своего отца, страстного фотографа. Много снимая Москву, Доррендорф никогда не стремился запечатлевать архитектурные памятники как таковые, наоборот, церкви и жилье для него существуют в нерасторжимом единстве с людьми, вписанные в пейзаж.
Сегодня москвичка Анна Антипина в одной из социальных групп часто публикует фотографии Доррендорфа. Сила этих снимком в том, что они не были сделаны по заказу, фотографы пытались запечатлеть уходящую натуру. «Этот красивый дом был снесен в 1971 году — когда готовились к приезду Никсона. По Москве даже ходили анекдоты «что Никсон сносит пол-Москвы». Сейчас на месте старого дома — фонтан и памятник Пушкину и Гончаровой. В 1999 году, когда отмечалось 200-летие со дня рождения великого поэта, в сквере на площади Никитских Ворот и был открыт фонтан-ротонда «Натали и Александр».
Памятник установлен недалеко от храма Вознесения Господня, где происходило венчание поэта с Натальей Гончаровой в марте 1831 года. Проект фонтана разработан архитекторами М.А. Беловым и М.А. Харитоновым.
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