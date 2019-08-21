СМИ сообщили о том, сколько денег Трамп готов отдать за Гренландию
Стало известно, сколько денег готов заплатить президент США Дональд Трамп за Гренландию. Данные приводит газета The Washington Post со ссылкой на администрацию хозяина Белого дома.
Ранее сообщалось о том, что американский лидер выразил желание приобрести датский остров.
Так, по информации зарубежного издания, Трамп может предложить Дании 600 миллионов долларов в год за использование территории.
Напомним, что в датском МИДе в ответ на заявление президента США заверили, что остров открыт для бизнеса, но не для продажи.
По словам члена комитета Государственной думы по международным отношениям Антона Морозова, расширение территории США за счет присоединения Гренландии не принесет Вашингтону экономической выгоды, но может быть использовано для размещения военно-морских баз.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Зачем Трамп хочет купить Гренландию
Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:
О покупке северных территорий Вашингтон задумывается давно. Первые переговоры шли еще в далеком 1867-м: тогда США купили у царской России Аляску. К идее приобретения Гренландии вернулись после Второй мировой, когда Гарри Трумэн предлагал за остров 100 млн долларов. Но Копенгаген отказался. И вот, похоже, будет новое предложение. Зачем? (далее...)