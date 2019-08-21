Член Общественного совета оценил идею «первосентябрьского капитала»
Член Общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка Михаил Сенкевич оценил идею «первосентябрьского капитала».
21 августа с подобной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, отмечая, что проект поможет родителям собрать детей в школу без сильных финансовых потерь.
Михаил Сенкевич одобрил предложение, но отметил, что подобная инициатива должна в первую очередь затрагивать многодетные малообеспеченные семьи.
— В целом это хорошая идея, я только за, это большая помощь, — отметил он в комментарии Nation News.
Он уточнил, что в среднем, чтобы собрать ребенка в школу, у родителей уходит треть бюджета семьи. Если детей в семье несколько, то расходы возрастают.
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