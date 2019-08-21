Стас Костюшкин нашел «молодильные яблочки» в день рождения
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин 20 августа отпраздновал 48-летие. В этот день он выложил на своей официальной странице в социальных сетях откровенное фото.
На снимке — обнаженный артист, прикрытый веточкой яблони.
— Короче, под конец дня рождения нашел молодильные яблочки. Мне опять 18, — пишет Костюшкин в Instagram.
Фотография популярного певца вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков. Наиболее активно в комментариях себя проявляла их женская половина. Некоторые были в восторге и не сразу заметили на снимке яблоки и вообще все, что окружает певца.
Другие подписчики отметили, что Костюшкину стоило бы постыдиться выкладывать в открытый доступ такие снимки, ведь их могут увидеть его же дети.
Основная часть поклонников положительно оценили фотографию и поздравили певца с днем рождения.
Читайте также: Дмитрий Шепелев рассказал о судьбоносном звонке и переезде в Москву