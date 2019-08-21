Экономить, не затягивая пояс: «Вечерка» вместе с экспертами посчитала финансы москвичей

Между тем медианная (т.е. наиболее распространенная зарплата. — «МВ») в столице составляет 56 тысяч.

Как совместить желаемое с действительным, если заработать 100 тысяч не получается?

— Самый простой способ — скорректировать свое потребление, — убежден бизнес-тренер Кирилл Дроздовский. — Необязательно покупать продукты в дорогих супермаркетах и «фермерских» магазинах. Как правило, это тот же товар, что и в обычных. Экономить на продуктах я не рекомендую, но покупать качественные, премиумные продукты со скидкой — почему нет?

Второй способ экономии — отказаться от понтов. Зачем телефон за 80 тысяч, если вы не пользуйтесь большинством его функций? Достаточно смартфона за десять тысяч.

— Очень много денег уходит на машину. Но если у вас нет дачи, автомобиль в Москве не нужен. Метро, такси и каршеринг обходятся дешевле, — пояснил Дроздовский. — К тому же эти сервисы экономят время.

Кстати, о даче. Отличный способ не тратить лишнее — отказаться от дачного урожая.

— Если вы посчитаете затраты на семена, удобрения, покупку садового инвентаря, то поймете, что те же овощи из магазина окажутся намного дешевле, — пояснил Дроздовский. — Если уж не можете не ездить на дачу — старайтесь там отдыхать!

Экономить на здоровье — крайне глупо. Но если вы вместо дорогого фитнеса купите абонемент в дешевый зал, то, поверьте, на вашей физической форме это никак не отразится. Это зависит не от престижности клуба, сколько от вашего усердия.

— Если вы зарабатываете 56 тысяч, неразумно тратить деньги на дорогую брендовую одежду, — считает бизнес-тренер. — Лично я не знаю людей, которые носят пиджак лейблом наружу. Важно, чтобы одежда вам подходила и не выглядела откровенно дешево.

Правила умного рынка

Страны Запада давно живут по принципу «смарт маркет» — умный рынок. Перед тем как потратить деньги на товар или услугу, потребители стараются честно (!) ответить на три вопроса. Зачем мне это надо? Могу ли я достичь этого же эффекта другим способом, потратив меньше денег? Могу ли я без этого обойтись? А уже потом тратят. Попробуйте сделать так же.

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