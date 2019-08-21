Дожили. Опубликованы итоги первого социологического опроса чат-ботов, созданных на основе искусственного интеллекта.

Оказывается, роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют конфликт людей с машинами и желают отправиться в космос.

У руля создания голосовых помощников стоят те, чье детство пришлось на конец 80-х и 90-е. Тут вам и «Терминатор», и «Робокоп», и «Последний звездный истребитель». Темы противостояния людей и машин, катастроф любимы многими. Авторы исследования стремились понять логику развития искусственного интеллекта.

В отношении машин мы ведем себя не просто как создатели, а как греческие боги: хотим — хамим, хотим — пересобираем, развлекаемся, одним словом. Пока одни боятся, что роботы захватят рабочие места и обретут разум, другие мечтают о прогрессе и улучшении тела с помощью машин (вживленные в руки чипы, например). Уже через несколько лет роботов, облегчающих жизнь человеку, станет еще больше. Мы к ним привязываемся, очеловечиваем.

Роботы нами не очень довольны Фото: Кадр видеозаписи из Twitter Дмитрия Рогозина (https://twitter.com/Rogozin)

Страшно в ситуации с искусственным интеллектом то, что он все чаще проходит тест Тьюринга (человек должен определить, с кем общается, с человеком или машиной, не видя собеседника), а люди, по мнению многих, глупеют. Итог очевиден — интеллектуальное меньшинство будет, как и во все века, находиться на верхушке «пищевой цепочки», пользоваться благами цивилизации и высоким качеством жизни, пока основная масса продолжит тупеть от гаджетов. В этом смысле техника многих уже завоевала безвозвратно.

И роботы, глядя на нас, расстраиваются. Мы ведем себя не пойми как, и любой честный искусственный интеллект должен за голову схватиться от непроходимой человеческой глупости.

Так что давайте-ка умнеть, а то ведь интеллектуальная машина рано или поздно спишет нас в утиль. И правильно сделает.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»