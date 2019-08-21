О чем стоит помнить, занимаясь спортом

В Тамбовской области 20 августа скончалась 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова — многократная чемпионка области и призер ЦФО. По некоторым данным, девушка решила устроить себе пробежку перед соревнованиями, однако упала в траву, где ее и обнаружили врачи. Считается, что причиной трагедии стали серьезные нагрузки.

«Вечерняя Москва» выражает соболезнования родным и близким Маргариты. Мы попытались выяснить у экспертов, как подобрать грамотную программу тренировок, чтобы физические нагрузки не привели к остановке сердца.

Эксперт-методист и координатор направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов Руслан Панов считает, что если у вас появилась мысль «много спорта — это не мое» и она пришла к вам уже в сознательном возрасте, то это о чем-то говорит. Спорт — это физическая деятельность, направленная на получение рекордных результатов. Но нужно учитывать, что «в процессе» организм изнашивается.

— Фитнес — это о здоровье. А правильный фитнес — об абсолютном здоровье, где нет места ни болезням, ни боли. Но, к сожалению, отсутствие разграничения между этими понятия приводит к тому, что приверженцев обычного фитнеса не так-то много. А ведь тут важно не только ставить перед собой задачу изменить собственные внешние параметры: похудеть, подкачаться и тому подобное, но и выбрать программу занятий, учитывая свои индивидуальные возможности. Для этого и существуют опытные тренеры, — говорит Панов.

Ограничивать себя в движении по меньшей мере небезопасно, уверен эксперт. Ведь оно дает жизненную энергию.

Заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира по фитнесу, победитель «Арнольд Классик» в дисциплине «классический бодибилдинг» Дмитрий Яшанькин уверен, что занимающиеся спортом не должны игнорировать диспансеризацию, нужно раз в полгода проходить обследование. Хотя бы для того, чтобы получать справку о допуске к соревнованиям.

— Поэтому довольно странно, что трагедия произошла даже не на соревнованиях, а на тренировке. Видимо, у спортсменки не все было в порядке со здоровьем, а она проблемы игнорировала. Или не хотела учитывать. Да, среди спортсменов есть такие, кто недобросовестно обследуются или же скрывают какие-то свои недуги. А ведь в их интересах предоставлять полноценную информацию о самочувствии и проверять, какие нагрузки можно себе позволить. В соответствии с ней и расставляются приоритеты в тренировках, — считает Яшанькин.

Так что главный способ определить, каковы для вас предельные нагрузки, — это проверить здоровье у врача, который либо допустит атлета до тренировок, либо нет. Если у доктора возникнут сомнения, он порекомендует нагрузки снизить, а уже тренер решит, как спортсмену правильнее тренироваться.

— У меня тренировался один юноша, который то ли скрывал, то ли сам не знал, что у него рак. А когда пришло время обследоваться, было уже поздно. Непонятно, чья тут вина. Ему было всего 23 года, — рассказал заслуженный мастер спорта.

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