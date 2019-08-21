Коллеги по работе пожимали им руку, понимающе похлопывали по плечу и выражали соболезнования.

Неприлично загорелые, но немного несчастные возвращались они из отпуска в хмурую и дождливую Москву...

Так будет начинаться мой роман про людей, страдающих от страшного сезонного заболевания, известного в народе как «постотпускной синдром». Это когда ты из отпуска вернулся, но еще не приехал. Когда ты снова просыпаешься по будильнику, а не потому что зверски проголодался и давно пора на море.

И когда тебе снова приходится решать дурацкие проблемы, а ты от всего этого напрочь отвык...

А ведь есть места, где к этому относятся с понимаем. Вот в театрах в начале сезона устраивают «восстановительные репетиции»! Чтобы актеры сориентировались, на каком они сейчас свете, и не путали Гоголя с Мольером. Журналистам такого не положено. А жаль. Вот бы после отпуска главный редактор поднес мне чарку водки и ложку икры — чтобы восстановиться и не путать лево и право. Так нет же, он скажет: «Иди работай, романист хренов...» Поэтому роман и не пишу.

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