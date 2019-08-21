Но бабы холодны у нас
Решил по размышленьи зрелом,
В окошко выглянув на миг:
Погода, видимо, сдурела,
Загнав синоптиков в тупик.
Я много ездил и с годами
Я понял: счастье впереди!
В Москве сейчас, как в Магадане, —
Такая ж сырость и дожди.
Нет солнца, хоть беги в солярий,
Вот туча движется опять,
Зато в далеком Заполярье
Жара под тридцать — тридцать пять.
Искать причины просто лень мне —
Их тыща или даже две,
Речь о глобальном потепленьи,
Но почему же не в Москве?!
По «ящику» пускают сплетни,
Что льды скукожились на треть,
А мы в сезоне этом летнем
Никак не можем загореть.
Готов я солнцу бить поклоны,
Хотя и нагибаться лень,
Но в Арктике антициклоны
Лишают смысла мой молебн.
Метеоролог с цифрой ловкой —
Они, похоже, все жулье,
А я натягиваю кофты,
Влезаю в теплое белье.
Уже и август силой слабнет,
Не будет счастья в этот раз,
Одна надежда — лето бабье,
Но бабы холодны у нас…
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