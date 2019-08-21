Росстат перечислил подешевевшие продукты

Федеральная служба государственной статистики представила данные по снижению цен на продукты в России в период с 13 по 19 августа. Больше всего подешевели фрукты, овощи, молоко и мясо.

Согласно данным ведомства, в среднем цена на фрукты и овощи снизилась почти на 4 процента. При этом помидоры стали дешевле на 8,7 процента, морковь и картофель — на 6,6 процента, репчатый лук — на 6,3 процента.

Кроме того, почти на процент подешевел сахарный песок, на полпроцента стали ниже цены на баранину, на 0,3 процента — на свинину, на 0,4 процента — на молоко, на 0,2 процента — на подсолнечное масло.

Некоторые продукты наоборот подорожали: в основном это крупы, а также консервы, творог, хлеб и макароны.

На официальном сайте Росстата уточнили, что цены на бензин и дизельное топливо остались прежними.

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