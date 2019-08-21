Крымский сенатор рассказал об изменениях в системе здравоохранения
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии ФАН рассказал о развитии системы здравоохранения на полуострове за последние пять лет.
Сенатор отметил, что ситуация изменилась в лучшую сторону: строится новая республиканская больница, появляются новые фельдшерско-акушерские пункты, решена проблема нехватки лекарственных препаратов. Он также сообщил, что в больницах постепенно осуществляется обновление оборудования.
Цеков обратил внимание на то, что пока сохраняется проблема дефицита врачей в сельской местности. По его мнению, этот вопрос можно решить, вернув систему распределения кадров после университета.
— Студент отучился — три года должен отработать по распределению. Мне кажется, таким образом можно решить вопрос дефицита кадров, — пояснил он.
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