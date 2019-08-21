Три причины, по которым мы видим оптические иллюзии

В социальных сетях набирает популярность новая оптическая иллюзия: пользователи гадают, кого гладит человек — ворону или кролика. Оптические иллюзии вызывают бурные обсуждения в социальных сетях: ранее сотни пользователей спорили о цвете платья. Одни видели черно-синее, другие говорили о бело-золотом. Почему мы по-разному видим одно и то же изображение или видео? Выясняли корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Иллюзионист Сергей Листопад объяснил причины, по которым мы видим оптические иллюзии:

— Любого неверующего человека можно сломать за три минуты. Я увидел ворону и есть даже украинский ролик, где рассказывается о породе этой вороны, — рассказал иллюзионист.

Он уточнил, что обмануть можно любого человека:

— Запросто меня тоже могут обмануть. Все зависит от нашего состояния: выспался ли ты, поругался или нет с женой, устал или нет — это все от внимания зависит. Каждый седьмой мужчина не отличает оттенки, я из этих людей, поэтому платье вижу только в бело-золотистом цвете, — рассказал Листопад.

Психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор Андрей Жиляев заявил, что иллюзии — свойство человеческой психики.

— Бум на такие картинки определил Интернет. Картинки были распространены в конце XIX века. На самом деле мозг видит знак и ассоциирует сюжеты, а нарисовав один, он вычеркивает другой сюжет. Есть даже тесты — например, цветные пятна Роршаха, он произвел переворот в профессиональном обществе.

По словам психотерапевта, такие иллюзии позволяют сделать вывод о том, что верить всему увиденному нельзя.

— Дело не в факте иллюзии, а восприятии каждого человека. Сам спор и его мотивация — повод для изучения психотерапевта. Считается, что глаз ничего не создает, иллюзию или реальную картину создает мозг, анализируется им и наполняется смыслом там же.

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