Россияне стали есть больше рыбы
Потребление рыбы и рыбных продуктов в России составило 21,7 килограмма на человека. Такие данные за 2018 год следуют из отчета Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Отмечается, что объем потребления этих продуктов приближается к историческому максимуму 2013–2014 годов. Тогда он составлял около 22,3 килограмма на человека.
По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, россияне стали есть больше рыбы и рыбных продуктов благодаря большому количеству отечественной продукции на рынке.
Кроме того, сыграло роль усиление работы рыбацкого сообщества по изучению и анализу потребления рыбы в России. Примером этому служит исследование ВЦИОМ, которое зафиксировало, что 81 процент респондентов покупают рыбу не реже одного раза в месяц.
В Росрыболовстве сообщили, что российские рыбаки за неполные восемь месяцев 2019 года выловили около 3,35 миллиона тонн водных биологических ресурсов. Этот показатель на 1,9 процента выше данных за аналогичный период прошлого года, передает РИА Новости.
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