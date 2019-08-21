Большинство немцев высказались за отмену санкций в отношении России
Большая часть жителей Германии выступили за ослабление санкций в отношении России. Об этом свидетельствует опрос института изучения общественного мнения YouGov по заказу информагентства DPA.
В частности, около 21 процента опрошенных считают, что антироссийские санкции следует отменить немедленно. 32 процента респондентов высказались за постепенное смягчение мер. Еще 24 процента сомневаются в необходимости поддержания данного режима.
Стоит отметить, что больше всего к отмене санкций в отношении РФ призывают в Восточной Германии. Так, в земле Саксония-Анхальт за это высказываются 92 процента человек, в Бранденбурге — 89 процентов, а в Тюрингии — 79.
Согласно данным Восточного комитета немецкой экономики, антироссийские санкции причинили серьезный ущерб восточной части Германии. С 2013 по 2018 год торговый оборот этих земель с Россией сократился примерно на 28,7 процента. Сильнее всего пострадала Саксония, чей оборот сократился на 72,5 процента, передает «Российская газета».
Ранее за отмену санкций в отношении РФ высказались два премьер-министра из восточных земель Германии Михаэль Кречмер и Дитмар Войдке.
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