«Голос Гольяново» прозвучал на весь Восточный округ

17 августа, в субботний пасмурный день, в здании кинотеатра им. Моссовета на Преображенской площади собрались участники и организаторы вокального конкурса «Голос Гольяново», который проводился впервые.

Все волновались, но поддержка зрителей и ведущего Павла Бубенцова сделала свое дело, и участники справились со своими страхами и показали себя очень яркими и запоминающимися исполнителями.

— Несмотря на малочисленное количество участников, мы увидели самых талантливых людей района Гольяново. К тому же мы — единственные в Восточном округе, кто организовал конкурс, — поделилась с корреспондентом Мария Коноплева, представитель Молодежной палаты района.

Ей больше всего запомнилась Анастасия, известная под псевдонимом Nastasya Amazonka. Артистка исполнила не просто песню, а собственную историю, которая тронула сердца всех присутствовавших. Поэтому жюри ей решило вручить сертификат на запись в студии. И, конечно, харизма исполнительницы и артистизм не могут оставить равнодушным никого.

Мария также отметила выступление Дмитрия. Он очень волновался, ведь ему всего 14 лет. И так же, как Анастасия, он впервые предстал перед жюри. К слову, в его составе — представители Молодежной палаты района Гольяново и культурно-спортивного центра «Форвард». Председатель жюри Роман Зубков — «Золотой голос Гольяново», участник многих вокальных конкурсов.

Все выступавшие смогут принимать участие на районных площадках, а победителей будут курировать и давать возможность выходить на сцену на общегородских мероприятиях.

Победителей ждет гала-концерт в «Зарядье».

А их имена уже известны. Ими стали Валентина Исаева со своим не менее ярким исполнением, Анна Афанасьева, а на первом месте — Екатерина Чижикова, чье выступление пронзило сердца зрителей.

Несмотря на то что на конкурсе было всего 7 человек, организаторы не собираются закрывать зародившийся проект, а, наоборот, будут его популяризировать. Они уже пытаются выйти на следующий уровень и договориться о целых «Битвах районов», в их числе Южное Бутово. Мария Коноплева уже ведет с ними переговоры.

Надеемся, конкурс «Голос Гольяново» будет процветать, а следом зазвучат голоса и других районов Москвы, чтобы сразиться целыми округами.

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