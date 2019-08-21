«Попытка выжать все возможное»: почему «Матрицу-4» ждет провал

Голливудский кризис идей, кажется, коснулся фильма, который стал символом противостояния этому кризису. Спустя 20 лет после премьеры первой серии трилогии «Матрица» кинокомпания Warner Bros. подтвердила свое намерение снять четвертую серию знаменитой франшизы.

В главной роли хакера-спасителя снова снимется Киану Ривз, а его подругу Тринити сыграет Кэрри-Энн Мосс. Из двух бывших братьев Вачовски, снимавших трилогию, в кресле режиссера ожидается появление только Ланы. Лилли Вачовски принять участие в съемках не сможет.

Успех первой серии «Матрицы» был ошеломляющим, но большинство критиков сходятся во мнении, что с развитием трилогии качество падало. Оригинальных блокбастеров сейчас днем с огнем не сыскать: подавляющее большинство самых кассовых фильмов последних лет — сплошь ремейки, продолжение или пересказ на новый лад старых историй. На этом фоне первая «Матрица» была глотком свежего воздуха для любителей кино, но продолжение завершенной трилогии очень похоже на желание обеспечить кассовые сборы за счет былых заслуг.

Будет ли новый фильм почивать на лаврах или фамилия Вачовски вновь удивит нас свежим взглядом на мир — с этим вопросом «Вечерняя Москва» обратилась к кинокритикам.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Ирина Любарская, журналист, кинокритик:

— Трилогия имела большой успех, меня она приводила в восторг, а сейчас я в растерянности. Конечно, хотят — пусть снимают. Мне кажется, что проект будет ориентирован в большей степени на тех, кто 20 лет назад смотрел первую часть и фанател. Но в то же время столько новых поколений народилось. Все те интересы, которые были у нас в 80-х, 90-х, для них уже просто не существуют. Конечно, время ушло. Это был новаторский проект. Сейчас его растаскали на куски, частично воплотили в жизнь. И либо создатели найдут какой-то невероятно интересный новый ход, который даст жизнь четвертой части, либо фильм провалится в прокате. В первой «Матрице» был прорыв. Но два раза прорываться — это очень круто.

Юрий Гладильщиков, кинокритик, автор путеводителя по современному кино «Справочник грез»:

— Я отношусь к редким поклонникам кино, которые и от первых трех частей были не в таком уж и восторге. С одной стороны, фильм мне казался любопытным, с другой — достаточно фальшивым. Авторы от первой к третьей серии все больше теряли понимание того, что они снимают, что хотят сказать и к чему вообще они ведут дело. Тут можно выразиться словами Дмитрия Быкова, которые он произнес относительно создателей сериала «Остаться в живых», мол, пора бы уже авторам выйти, покаяться и сказать, что мы не знаем, что из этого дальше делать и как решить то, куда мы забрались. Может быть, у Ланы Вачовски действительно сидит в голове какая-то совершенно гениальная идея, и она осуществится, но все же «Матрица» — это фильм, который был абсолютно завершен. И я не понимаю, что можно добавить ко всему, что уже было сказано. С тем, что мы имеем, фильм ждет провал в прокате.

Василий Корецкий, кинокритик:

— Не очень понятно, как будут оживлять главных персонажей. Все-таки герой Киану Ривза и героиня Кэрри-Энн Мосс физически погибли в конце трилогии, с этим связана главная сюжетная интрига. Безвозвратно изменился контекст. Когда «Матрица» выходила, киберпанк, Интернет, виртуальная реальность были в моде, а сейчас мы уже практически живем в реальности, описанной в «Матрице», и непонятно, как эту фантастическую составляющую можно еще закрутить. Это ружье выстрелило один раз, попало в дух времени, а чтобы сделать что-то, отвечающее времени сейчас, придется придумывать очень многое. Никакого революционного прорыва не будет, я подозреваю, но старые песни о главном могут получиться.

Конечно, публика готова слушать старые истории. И, в свою очередь, культура сериалов привила зрителям привычку следить за приключениями одного и того же героя. Возможно, это новый рецепт успеха. Все хотят снимать франшизы и фильмы с продолжением и не вводить новых персонажей. Есть такое мнение, что Warner будут запускать «Матрицу» именно для заработка: почему бы не реанимировать проверенный временем и успехом бренд.

Фото: кадр из фильма «Матрица»

По совести говоря, история, рассказанная в «Матрице», была завершена уже после первого фильма. И это завело создателей в некоторый смысловой тупик. Два последних фильма были попытками выжать все возможное из этой идеи. Конечно, есть подозрение, что не получится повторить феномен первой картины, но, возможно, выйдет каким-то гениальным трюком спасти этих героев.

Когда «Матрица» появилась, она рассказывала о будущем, а теперь история о будущем делается из прошлого, а это уже абсурдный подход.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Самер Мустафа: Дайте молодежи «Матрицу»

Колонка обозревателя «ВМ» Самера Мустафы:

Дайте молодому поколению, которое, возможно, не видело оригинальные фильмы, посмотреть на классические картины с другой точки зрения. Ривз и Вачовски имеют право рассказать детям о «Матрице», которая так перепахала их родителей (далее...)