Педагоги подвергли сомнению эффективность запрета на использование школьниками мобильников

21 августа в эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты обсудили инициативу Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора ограничить использование телефонов в школах.

По мнению директора школы «Покровский квартал» Ильи Новокрещенова, телефоны — это не вред, а дополнительные возможности для ребенка.

— Только для этого нужно научиться использовать телефон не в качестве средства развлечения, а в качестве средства обучения, — считает директор школы.

Этот подход Новокрещенов реализует не на словах, а на деле: в его школе активно используются материалы «Московской электронной школы», а этот проект предполагает применение гаджетов для прохождения тестов, поиска необходимой на уроке информации.

Между тем член Общественной палаты России Артем Кирьянов считает, что если на уроке ребенок сидит в телефоне, то это проблема учителя, его недоработка.

— Если ты не можешь держать класс в состоянии оперативного внимания 40 минут, значит зря получаешь зарплату. Надо идти тогда переквалифицироваться, — отметил эксперт.

С таким мнением согласна и директор школы № 1285 Ярослава Алпатова. Она также считает, что в данном случае ответственность несет педагог, который, вероятно, недостаточно хорошо продумал урок, не наполнил его интересным материалом и заданиями.

— Важную роль играет и харизма учителя — если она у человека есть, то он удержит внимание детей, — добавила Алпатова. В то же время она считает, что смартфоны на уроке все же нужны в об разовательных целях.

А вот с тем, что вина возлагается на педагога, не согласен учитель истории школы № 1504 Станислав Лавров.

По его мнению, он не может конкурировать с индустрией развлечений, потому что это неравный бой.

— Развлекательный контент в любом случае победит, — уверен Лавров.

Ограничивать использование телефонов при этом, по мнению Лаврова, не нужно. Учитель истории считает, что такая мера ни к чему хорошему не приведет.

— Нужно искать компромиссное решение, а использование телефона — вопрос воспитания, — пояснил он.

Член Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы Антон Панков отметил, что также существует проблема использования телефонов на перемене. И если ограничить на уроках, то на переменах дети все равно будут смотреть видео и играть в игры, а не общаться друг с другом.

Ярослава Алпатова подчеркнула, что рекомендации, разработанные федеральными ведомствами, носят необязательный характер. Тем не менее это хороший повод обсудить инициативу с родителями. Алпатова и Новокрещенов отметили, что обязательно проведут такие встречи в своих школах.

— У нас есть управляющие советы школы, в которые входят в том числе родители, вместе с ними будем обсуждать, — пояснил Новокрещенов.

При этом в каждой школе этот вопрос будет решаться индивидуально.

КСТАТИ

Во Франции использование смартфонов в школе запрещено на законодательном уровне. Такое решение в 2018 году принял парламент. Запрет на гаджеты действует и в Японии. В классе есть интерактивная доска и один планшет на всех учеников. В Германии такая инициатива пока только обсуждается. Но по данным опроса института общественного мнения Kantar Public, мнение «за» высказывают 86 процентов жителей страны. Полный запрет действует сейчас в Баварии — там запрещены даже ноутбуки.

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