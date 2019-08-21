Внеочередная акция «День без турникетов» пройдет 23–24 августа
10 столичных площадок участвует во внеочередном «Дне без турникетов». Акцию проведут в ближайшие пятницу и субботу.
— На прошедшем «Дне без турникетов» мы увидели повышенный спрос со стороны москвичей и приняли решение организовать внеочередную акцию, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Организаторы рассчитывают, что на образовательные встречи 23 и 24 августа придет свыше двух тысяч человек.
Юные слушатели узнают о востребованных специальностях, передает официальный портал мэра Москвы.
Среди площадок будут комплекс «Техноград», музей «Московский транспорт», Музей истории медицины и другие. Для их посещения нужно заранее зарегистрироваться на сайте акции.
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