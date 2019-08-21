Психолог объяснил, как подростку самоутвердиться перед одноклассниками

На носу 1 сентября — День знаний. Большинство ребят, отдохнувших и загорелых, спокойно отправятся на занятия. Но для некоторых очередной год в школе станет тяжелым испытание из-за частых конфликтов с одноклассниками.

«Вечерняя Москва» поговорила с детским психологом, специалистом по тревожным расстройствам Павлом Жавнеровым про то, как бороться с буллингом со стороны сверстников, как правильно защищать свои интересы и когда родителям стоит вмешаться в отношения ребят.

— Надо понимать, что дети в большинстве своем категоричны в принятии решений относительно сложившейся ситуации, потому что до определенного возраста мыслят примитивными категориями: добрый — злой, черное — белое.

— Так как ребенок может противостоять буллингу?

— В большинстве случаев единственным хорошим способом обезопасить ребенка от буллинга является перевод школьника в класс или учебное заведение, где собраны ребята одного социального статуса. В большинстве случаев хулиганы — это те, у кого неблагополучная семья, или дети, чьи родители не уделяют им внимания. Поэтому к выбору школы надо подходить очень аккуратно, чтобы не было слишком большой разницы между вашим ребенком и его одноклассниками.

— Какие еще есть методы?

— Для детей важна адаптация. В коллективе уважают тех, кто участвует в соревнованиях, олимпиадах, кто организует всякие мероприятия. Если ты хоть косвенно полезен своему однокласснику, то он будет лучше к тебе относиться.

— Почему некоторые дети становятся жертвами травли?

— Нельзя забывать, что любая попытка выбиваться из коллектива чревата последствиями. Это касается и длины волос, и одежды, и поведения. Люди будут считать, что ты их не уважаешь, и выступят против тебя. Здесь нужно щадить чувства других и своим поведением стараться их не задевать. Если не получается, надо найти себе другую компанию, может, даже и из старших классов.

— Что вы делали в школе, чтобы адаптироваться в коллективе?

— Я был председателем совета старшеклассников и предупреждал их о грядущих проверках формы, рассказывал, что вообще будет происходить в школе, отстаивал их интересы. Они понимали, что я являюсь их некой связью с учителями и могу доносить до руководства школы их идеи. Также я всегда участвовал в соревнованиях по футболу и организовывал различные мероприятия. Так я защищал честь класса, и когда меня хвалили, мои одноклассники чувствовали, что к ним относятся хорошо. Были люди, которые всячески сопротивлялись, ни с кем не дружили. Ну и, разумеется, все объединялись против них. Потому что это в природе подростка да и всех людей — быть против кого-то.

— Если человек оказался одиночкой, надо ему прибегать к помощи родителей или учителей?

— К помощи старших надо прибегать на уровне доверительного основания, но не для того, чтобы они вмешивались напрямую. Это очень важный момент, так как родитель, который встревает, только усугубит ситуацию. Нужно сделать так, чтобы мама и папа были в курсе и помогали разрешить ситуацию с точки зрения своего опыта. Может, стоит записать ребенка в секцию единоборств или ораторского искусства. А может, просто принести в школу что-нибудь вкусное, устроить небольшой праздник. Помочь ему поменять статус. Но не приходить к детям и говорить им, что они плохие и обижают дочку или сыночка.

— А отстаивать свои интересы с кулаками эффективно в школе?

— Иногда, когда понятно, что конфликт неизбежен, можно и вступить в поединок. Но дело в том, что драка в статусе человека редко что-то меняет. Подростки попинались, повалялись, нанесли друг другу какой-то урон, и каждый остался при своем. Статус меняют люди, которые окружают.

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