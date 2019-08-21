Владимир Мединский открыл музей главного энергетика СССР

В квартире на втором этаже замоскворецкого особняка Глеб Кржижановский прожил 40 лет — с 1919 года и до самой кончины. Там он не раз встречался с Лениным и другими выдающимися деятелями эпохи, там шла работа над созданием плана ГОЭЛРО — государственного плана по электрификации России, принятого в 1921 году. В 1968 году его жилье стало мемориальной квартирой, но остальные помещения особняка еще долгое время принадлежали городу. В 2015 году, накануне закрытия на реставрацию, правительство Москвы передало весь особняк Министерству культуры РФ.

— Вокруг этого здания билось много коммерческих структур, которые мечтали его снести, построить что-нибудь на его месте, — сообщил Владимир Мединский. — Но благодаря решению Сергея Семеновича Собянина все московские муниципальные площади в этом здании были переданы нам, и мы закрепили их за музеем.

Теперь на первом этаже посетителей встречает мультимедийная экспозиция «Из истории Замоскворечья». В двух просторных комнатах можно увидеть старинные планы Балчуга и фотографии купеческих семей, посмотреть в «мультимедийном киоске» советскую кинохронику и даже совершить виртуальную прогулку вдоль всех набережных острова. Владимир Мединский остановился перед «Схематической картой электрификации России» 1920 года, и старший научный сотрудник Максим Савин сразу предложил ему взглянуть на нее через экран телефона: благодаря специальному мобильному приложению о каждом экспонате можно узнать все в деталях.

Затем министр поднялся на второй этаж — в мемориальную квартиру. Она состоит из шести комнат, и осмотреть ее, конечно, удалось только бегло. В кабинете Кржижановского на Владимира Мединского произвели впечатление посмертная маска Ленина и обилие книг с автографами знаменитых людей.

— За сорок лет здесь побывал весь цвет Советского Союза, — произнес Владимир Мединский, обводя взглядом кабинет. — Нет значимого персонажа из «Большой советской энциклопедии», который не приходил бы сюда хотя бы раз...

По соседству с мемориальной квартирой расположилась еще одна новая выставочная площадка — «Говорит и показывает Москва». Она посвящена истории телевидения и радиовещания. В застекленных витринах выставлены советские радиоприемники (есть и аппарат, принадлежавший Глебу Максимилиановичу), транзисторы, телевизоры.

— Глеба Кржижановского можно назвать отцом советского телевидения и радиовещания, — объясняет главный хранитель Музея современной истории России Валерия Каграманова. — Без плана ГОЭЛРО развитие этих отраслей было бы невозможно.

Приемники и транзисторы на выставке предназначены только для рассматривания — включать их не предполагается. Для тех, кто хочет послушать фрагменты настоящих советских радиопередач, есть специальные интерактивные стойки с наушниками. Владимир Мединский выбрал записи 1940-х годов: сначала включил отрывок из выступления Алексея Толстого, потом перешел к речи маршала Рокоссовского, а затем — к радиопередаче Ольги Берггольц.

Закончив осмотр музея, министр заявил, что обновленное здание стало «конфеткой, жемчужиной Замоскворечья», что наряду с гостиницей «Балчуг» оно должно считаться одной из самых красивых достопримечательностей района. И что должность директора этого замечательного учреждения пока вакантна.

— Нам нужен человек энергичный, предприимчивый, влюбленный в свою работу, — предупредил Владимир Мединский. — Нам важно, чтобы музей собрал команду хороших лекторов, хороших гидов, хороших пропагандистов своего дела. И нам хотелось бы, чтобы здесь бывали школьники и чтобы музей сподвиг наших мальчишек и девчонок приходить потом работать в электроэнергетику.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Великанова, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России:

— Появление на карте города обновленного отдела музея «Квартира Г. М. Кржижановского» было бы невозможно без тесного сотрудничества городских и федеральных властей. Благодаря решению Москвы о передаче всего здания особняка Министерству культуры РФ удалось воплотить новые экспозиционные решения и расширить тематические рамки отдела. Это яркий пример конструктивного взаимодействия федеральных и региональных властей над сохранением культурного и исторического наследия. Ранее у нас уже был подобный опыт успешного сотрудничества при проведении ремонтно-реставрационных работ в главном здании музея на Тверской. Тогда благодаря поддержке правительства Москвы у музея появилась новая подсветка, а в рамках программы «Моя улица» была благоустроена территория перед зданием музея на Тверской, 21. В результате архитектурный ансамбль Музея современной истории России — один из самых красивых на Тверской улице.

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