Микробиолог и дизайнер создали костюм от неприятного запаха тела
Британский дизайнер Рози Бродхед и бельгийский микробиолог Крис Калеверт разработали костюм под названием «Кожа II», который поможет справиться с неприятным запахом тела без применения дезодорантов и антиперспирантов.
Как поясняет создатель костюма, пахнет не человеческий пот сам по себе — за появление неприятного запаха отвечают бактерии. Чтобы подавить их размножение, в ткань «Кожи II» внедрены микроорганизмы-пробиотики.
Помимо борьбы с неприятным запахом костюм активизирует обновление клеток, улучшая состояние кожи в целом.
Авторы разработки задумали выпустить целую линейку спортивной одежды с использованием данной технологии, сообщает Reuters.
Между тем столичный врач рассказала, что исходящий от тела неприятный запах может являться симптомом авитаминоза.
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