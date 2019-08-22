Эксперт отметил рост популярности грудного вскармливания в России
Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский рассказал, что в России становится популярнее кормление младенцев грудным молоком в противовес искусственному вскармливанию.
По оценке эксперта, в сравнении с 2016 годом соотношение между количеством новорожденных и младенцев, получающих грудное молоко, улучшилось с 40 до 43 процентов.
Как подсчитала Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в 2016 году на 1,889 миллиона младенцев приходились 757,8 тысячи кормящих матерей. В 2018 году показатели составили 1,604 миллиона младенцев и 690,4 тысячи кормящих матерей, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова установили еще одну причину, которая делает грудное кормление младенцев важным для их дальнейшего развития. Как выяснилось, находящиеся на искусственном питании малыши лишаются бета-казоморфинов — фрагментов белков грудного молока, влияющих на психомоторное развитие и созревание мозга.
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