Кассир в метро Таисия Вязовая: Из-за яркой формы нас сравнивают со стюардессами

— Форма кассиров привлекает внимание. Долго привыкали?

— Часто говорят, что мне идет. Нравится, с удовольствием ношу. Понимаешь, что ты лицо Московского метрополитена. Пассажиры сравнивают нас со стюардессами.

— Как вы попали на работу в метро?

— Со второго раза. Когда пришла впервые, не было вакансий. Прошло семь лет, открылось много новых станций, везде нужны кассиры. Пришла два года назад, устроилась без проблем.

— Что больше всего нравится в работе?

— Нравится помогать людям. Особенно когда ты разбираешься в своей сфере, приятно рассказывать информацию и делиться знаниями. Люблю командировки на другие станции. У нас отличный коллектив, очень люблю своих девчонок, прихожу на работу как к себе домой. И живу рядом, очень удобно.

— Каково это — каждый день выдерживать такой большой пассажиропоток?

— Бывает сложно, потому что народ идет непрерывно, люди все разные, кто-то идет с улыбкой, а кто-то ворчит... Но мы должны обеспечивать высокий уровень сервиса обслуживания пассажиров. Моя задача — поприветствовать человека, помочь и пожелать счастливого пути.

— Как быстро раскупают лимитированные «Тройки»? Поделитесь секретом, во сколько приходить в кассу, чтобы купить, например, «Тройку» с амурским тигром?

— Обычно раскупают быстро. Здесь многое зависит от тиража карты и от того, на каком количестве станций они продаются. Кстати, все чаще они появляются в автоматах по продаже билетов. За «Амурским тигром» нужно было приходить с утра: я их сама коллекционирую, но эту не успела купить.

— Как выдержали чемпионат мира? Много приходилось общаться с иностранцами?

— О да! В эти дни я работала на «Пушкинской», на «Лубянке». Обращалось так много туристов, что за это время серьезно подтянула английский язык.

— Вы сами в свободное время ездите на метро? Какие станции нравятся больше всего?

— Часто езжу в командировки на другие станции. Нравятся «Кузьминки», «Выхино», «Рязанский проспект» и еще «Таганская» радиальная. И, конечно, родная станция «Лермонтовский проспект».

— А какие у вас увлечения?

— По выходным езжу в конный клуб в Подмосковье. Занимаюсь с трех лет верховой ездой, у меня есть свой конь по имени Герцог. Ему 15 лет, он бывший чемпион по конкуру. Раньше даже выступала на соревнованиях, а сейчас занимаюсь на любительском уровне.

— Планируете двигаться дальше по карьерной лестнице?

— Я недавно получила высшее образование. Теперь пора заняться карьерой. Хочется развиваться как профессионал в транспортной отрасли.

Обязанности:

— продажа билетов в кассе;

— консультация пассажиров;

— обслуживание автоматов по продаже билетов.

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