Брат Бена Аффлека снял фильм о мире без женщин
Режиссер Кейси Аффлек, младший брак лауреата премии «Оскар» Бена Аффлека, снял фильм «Свет моей жизни». Картина рассказывает о постапокаптическом мире, в котором не осталось женщин.
Планета в ленте Аффлека полностью принадлежит мужчинам. Все женщины в этом мире были поражены неизвестным заболеванием и погибли. А те оставшиеся представительницы прекрасного пола, у которых есть иммунитет к страшному недугу, остались жить в особо охраняемых бункерах, подобно беженцам в гетто.
Главный герой фильма, роль которого исполнил сам режиссер, живет один с дочерью, оставшейся после убившей большинство женщин эпидемии.
Трейлер ленты выложили на YouTube. Российская премьера назначена на 22 августа.
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