Анонсировано начало съемок в Великобритании документального фильма о Путине

В Великобритании анонсировали начало съемок документальной ленты о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщается в четверг, 21 августа, на сайте автора проекта — телеканала Channel 4.

Картина получила название «Путин: история русского шпиона». Она будет состоять из трех серий. По словам исполнительного продюсера комика Джеймса Рогана, российский лидер является одним из самых значимых политиков XXI века. В связи с этим о нем необходимо иметь более полное представление.

— Чтобы понимать, что сейчас происходит в мире, необходимо понимать Владимира Путина, — заявил комедиант.

Съемки пройдут в нескольких странах мира: России, США, Великобритании и ряде государств Европы. Создатели фильма планируют осветить период работы Путина в КГБ СССР и рассказать о том, как он применил этот опыт на должности президента. Режиссерское кресло займет Ник Грин, известный, в частности, по «документалке» The Man Who Stopped WW3: Revealed о советском офицере Станиславе Петрове. В 1983 году он предотвратил потенциальный ядерный конфликт из-за ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении.

Дата выхода заявленной кинокартины о Путине пока неизвестна. В анонсе грядущей премьеры указано, что в начале своей карьеры главы государства Путин задался целью «снова сделать Россию великой». Он также успел поработать с тремя президентами США и четырьмя премьер-министрами Великобритании и на сегодняшний день «является, возможно, самым влиятельным лидером своего времени».

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