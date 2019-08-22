Игорь Крутой поделился подробностями конфликта с Лаймой Вайкуле

Российский композитор Игорь Крутой рассказал журналистам о конфликте с певицей Лаймой Вайкуле. По его словам, ситуация возникла из-за проведения в Юрмале двух фестивалей — «Новая волна» и организованного исполнительницей «Рандеву».

Проведение первого, как говорит композитор, было оговорено с мэром Риги и послом Латвии. Однако Вайкуле запланировала «Рандеву» на те же даты, в которые должна была состояться «Новая волна».

— Если она считает, что это порядочно и прилично, бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести, — заявил Крутой в интервью «АиФ».

Продюсер подчеркнул, что никак не относится к Вайкуле. А слова певицы о том, что Крутой «несправедливо злится» на нее, расценил как лукавство.

Напомним, что фестиваль «Рандеву» появился после того, как в Юрмале перестала проходить «Новая волна». Новое шоу отличается тем, что оно проходит не как конкурс, а в формате выступлений популярных людей. Вайкуле также отметила, что фестиваль ей предложила создать администрация города.

По мнению Крутого, таким образом певица показала, что конкурс в Риге не нужен.

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