Вия Артмане. Изгнание всесильной королевы

21 августа был удивительный юбилей — 90 лет исполнилось бы Вии Артмане, прекрасной артистке и обворожительной женщине, звезде советского кино и замечательной театральной актрисе.

После выхода фильма «Театр» и роли Джулии Ламберт Артмане стала любимицей миллионов. Однако развал СССР и непростые отношения бывших пятнадцати сестер сыграли в памяти о Вии особую, и отнюдь не положительную роль…

Вия Артмане говорила, что не смогла бы сыграть того, чего не было в ней самой. «Родная кровь», «Никто не хотел умирать», «Театр», «Буря», «Эдгар и Кристина», «Государственная граница», «Катафалк», «Любовь», «Золотой век» — сотни проникновенных и незабываемых образов женщин с нелегкой судьбой в кино и на театральной сцене были не просто сыграны, а прожиты ей!

Как и в ролях, Вия и в жизни оставалась женщиной блистательной и сильной. Она считала неприличным говорить о своих проблемах, верила, что неприятности можно прогнать хорошей шуткой. И повторяла, что перед зрителем актер всегда должен быть на высоте.

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На самом деле актрису звали Алида. Звучный псевдоним Вия она взяла, когда пришла в театр имени Яниса Райниса. В театре сыграла почти весь классический репертуар — Шекспира, Чехова, Брехта. Но актриса мечтала о ролях современниц. В этом ей помогало кино.

«В профессии актера самое важное — изучить образ не с лица, а «с затылка»», — утверждала Артмане. Готовясь к роли молодой Екатерины в исторической драме Алексея Салтыкова «Емельян Пугачев», актриса много времени провела в библиотеке, скрупулезно изучала дневники императрицы. Екатерину II Вия Артмане вновь сыграет годы спустя — в картине Ильи Хотиненко «Золотой век». «Она умела держать дистанцию, за которую перейти нельзя, — вспоминал Илья Хотиненко. — То есть при всем коммуникативном комфорте есть расстояние вытянутой руки, за которое перейти нельзя».

Поклонники ее исчислялись миллионами. Ее жизнь была театром одного актера, где зрителями и невольными участниками захватывающего этого спектакля попеременно становились то звезды театра и кино, то члены семьи. Но сегодня в театре, где Вия Артмане отыграла больше полувека, о великой актрисе не осталось никаких упоминаний. Распад Советского Союза, отделение Прибалтики перечеркнули многие судьбы. Новая независимая Латвия стремилась скорее забыть советское прошлое. И в этом прошлом осталась кумир миллионов — Вия Артмане.

Актриса пережила два инсульта и инфаркт, после которых уже не смогла вернуться на сцену. Артмане даже выгнали из квартиры в Риге, где она прожила без малого 50 лет!

…Незадолго до смерти Вии Артмане латвийская почта получила два странных письма из России. Вместо адреса на конвертах значилось только: «Артмане Вие Фрицевне — народной артистке СССР. Латвия, частный домик на окраине у дороги». Где находится этот дом, и куда исчезла Вия Артмане — мало кто знал…

К юбилею великой актрисы о ней не забыли наши каналы. 23 августа в 20:15 на телеканале «Россия К» смотрите программу «Эпизоды» — в ней фрагменты из фильмов и спектаклей с участием актрисы и фотографии из ее личного архива. А в 20:55 начнется фильм «Театр», роль в котором стала визитной карточкой Вии. А на Первом канале 24 августа в 10:15 покажут картину «Королева в изгнании», где о звезде экрана будут вспоминать близкие и друзья.