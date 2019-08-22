Как Горбачев не смог спасти КПСС

24 августа 1991 года первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев объявил о своей отставке с поста генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Зачем он это сделал и имело ли это какое-то значение? И какие были еще варианты?

Все это стало результатом провалившегося путча 19–21 августа, во время которого Горбачев был в Форосе. Уже сам по себе его отъезд из Москвы накануне планировавшегося на 20 августа подписания нового Союзного договора (к этому дню Горбачев вроде должен был вернуться) был большой политической ошибкой. Или же неким хитроумным ходом со стороны Горбачева? Ведь существует версия, согласно которой сам он если и не был в курсе планов путчистов, то мог просто выжидать, чем кончится дело.

По официальной версии, генсек был «блокирован» на госдаче № 11 в крымском Форосе (он же — объект «Заря»). Хотя имеются свидетельства очевидцев (в том числе из охраны Горбачева), что такая «блокада», если она вообще была (Горбачев выходил на связь 18 августа с Ельциным и Назарбаевым, а во время путча — с вице-президентом Российской Федерации Александром Руцким, по словам самого Руцкого), по меньшей мере была неполной. Во всяком случае, генсек не предпринял никаких решительных шагов, не вернулся в столицу и не попытался сделать хоть что-то, чтобы взять ситуацию под контроль. Горбачев приехал в Москву лишь вечером 22 августа — после провала путча.

Примечательно, что этим же самолетом в Москву привезли и главу КГБ Владимира Крючкова, одного из лидеров ГКЧП. Горбачев был тогда явно растерян: он понимал, что больше не контролирует ситуацию. Особенно после того, как президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ (сделав это во время совместного публичного выступления с Горбачевым, что стало для того полной неожиданностью) о приостановке деятельности КПСС. Окончательно партия была запрещена в ноябре. Оставаться во главе запрещенной КПСС было бессмысленно, по политическому ресурсу Горбачев уже начисто проигрывал Ельцину.

Между тем генсек ровно за четыре месяца до тех событий уже подавал в отставку с высшего партийного поста. 25 апреля того же 1991 года. Это произошло во время пленума ЦК КПСС. Накануне форума 32 из 72 российских секретарей обкомов партии подписали письмо в ЦК с требованием отставки генерального секретаря. По воспоминаниям очевидцев, состоялось и закрытое совещание Горбачева с членами ЦК, на котором представители консервативной линии также требовали его отставки. На самом пленуме во время рассмотрения вопроса «О положении страны и путях вывода экономики из кризиса» целый ряд участников обрушились на генсека с резкой критикой. Небывалый в истории партии случай.

Михаил Горбачев не удержал власть Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

От лидера партии и страны требовали объяснений, как он довел страну и экономику до такого состояния. Возглавил атаку на Горбачева и его «либеральное окружение» во главе с Шеварднадзе и Яковлевым Иван Полозков, первый секретарь компартии РСФСР. Горбачев психанул, вышел на трибуну и заявил: «Я должен констатировать, что около 70 процентов выступивших на пленуме заявляют, что уровень популярности и авторитет генерального секретаря упали чуть ли не до нуля. Считаю, что в таком состоянии оставлять человека и партию нельзя. Это просто преступно. Предлагаю прекратить прения и решить вопрос о замене генсека и о том, кто займет его место между съездами. И кто смог бы к тому же устроить те две–три или четыре партии, которые сидят сейчас в этом зале… Ухожу в отставку!»

Сразу после этого «либералы» из ЦК стали Горбачева отговаривать (мол, как же мы без вас), но растерялись и «консерваторы». Они были не готовы к такому повороту. Лидера у них не было, и они побоялись, что партия просто развалится. Этим воспользовались сторонники Горбачева: во время обеденного перерыва были собраны подписи 72 членов ЦК в поддержку руководителя страны. В итоге пленум 322 голосами против 13 принял решение «снять с рассмотрения выдвинутое Михаилом Сергеевичем Горбачевым предложение о его отставке с поста генерального секретаря ЦК КПСС».

Однако партия к тому времени уже была в глубочайшем кризисе. Фактически она оставалась сколь-либо дееспособной в основном на территории России. Но не понимала, что делать. Разросшееся до небывалых размеров (20 человек) политбюро ЦК плохо контролировало ситуацию и само страдало от склок. Годом ранее (в марте 1990-го) на первых свободных выборах в Верховный совет РСФСР избиратели «прокатили» почти половину первых и вторых секретарей обкомов и крайкомов КПСС. И это при том, что еще за несколько лет до того голосовали с результатом 99,99 процента за. Члены КПСС в массовом порядке писали заявления о выходе из партии.

В августе 1991 года, как и в апреле, видимо, поздно уже было что-то делать с КПСС. Однако когда на апрельском пленуме генсек эмоционально отвечал консерваторам, то бросил им: мол, тут сидят представители «двух–трех или четырех партий», поэтому договориться трудно. Вот где был ключевой момент! Можно было попробовать пойти по пути создания многопартийной (или двухпартийной системы), разделив КПСС условно на «либералов» и «консерваторов». И тем самым попытаться стабилизировать политическую систему. Но сама идея многопартийности противоречила представлениям подавляющего большинства представителей партноменклатуры. Они привыкли видеть КПСС только в роли монополии, которой принадлежали все не только политические, но и государственные и даже сугубо экономические функции. Это ее и сгубило.

Уйдя с поста лидера такой монополии, генсек был обречен на потерю и политической, и государственной власти в стране. Что и произошло в декабре 1991 года. Да и сама страна перестала существовать.

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