Эксперт пояснил, что большинство украинцев не смогут закупить газ впрок
Предложение «Нафтогаза» украинцам покупать дешевый газ впрок незаконно и не будет реализовано. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 22 августа выступил с предложением к жителям Украины закупить газ впрок. Он отметил, что у украинцев есть возможность оплатить голубое топливо по нынешним ценам на несколько месяцев вперед. По его словам, стоимость газа в конце сентября может существенно возрасти, передает «Царьград».
Лимит для предоплаты составляет 25 тысяч кубометров на семью.
Эксперт Станислав Митрахович пояснил, что на Украине не созданы условия для фьючерсной продажи потребителям газа, передает rueconomics.ru. Для этого необходимо принять ряд новых законов. Кроме того, большинство жителей страны не могут позволить себе закупить газ впрок.
— Даже если инициативу удастся реализовать, число покупателей «впрок» будет критически малым, — подчеркнул эксперт.
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