«Твоя Тиночка»: Канделаки поздравила Дзюбу с днем рождения видео из спортзала
Генеральный продюсер «Матч ТВ», журналистка Тина Канделаки записала видеопоздравление с днем рождения для нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Спортсмену исполнился 31 год в этот четверг, 22 августа.
Канделаки поздравила Дзюбу с днем рождения, сняв видео: "Очень тебя люблю. Твоя Тиночка" pic.twitter.com/T843NVoqhn— Александр (@optaluna) 22 августа 2019 г.
— Артем, прямо из зала! С любовью, с радостью, с нежностью — с днем рождения тебя, дорогой! Самый главный воин футбольного поля, — улыбаясь, поздравила Дзюбу журналистка.
По ее словам, сила и энергия спортсмена, как и его воля к победе, вызывают уважение. Канделаки отметила, что относиться к футболисту можно по-разному, но равнодушным к Дзюбе быть нельзя.
— Всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка, — сказала Канделаки, признавшись Дзюбе в любви.
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