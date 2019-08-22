Настя Каменских рассказала о борьбе с комплексами

Певица Настя Каменских на своей официальной странице в социальной сети 21 августа выложила пост, в котором рассказала, как девушке нужно справляться с возникающими комплексами.

По ее словам, желание улучшить что-то в себе — типичная женская черта. Как говорит Каменских, девушкам всегда кажется, что она сама, как и многие, часто занимаются самокопанием.

— Тут бы бедрышко поменьше, а здесь бы подкачать, а может, вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится, — пишет певица в Instagram.

Каменских отмечает, что все в жизни нужно делать «с кайфом». Исходя из слов певицы, идеал внешности — показатель крайне индивидуальный, поэтому девушкам не стоит терять себя в погоне за идеалами, которых не существует.

Пост Каменских получил множество положительных отзывов, которые по большей степени касались внешности артистки, а не написанного ей к фотографиям.

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