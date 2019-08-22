Обвиняемым в миллиардных хищениях братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, а также экс-главы компании «Интекс» Артура Максидова. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила адвокат Виктория Цилюрик.
Ранее сообщалось о том, что фигурантам дела продлили арест до 30 сентября по решению Мосгорсуда. Магомедовых обвиняют в хищении двух с половиной миллиарда рублей, растрате и организации преступной группировки. Максидову вменяют хищение свыше 668 миллионов рублей.
По словам Цилюрик, 21 августа ее и подзащитных уведомили об окончании следственных действий. Таким образом, обвинение было предъявлено в окончательной редакции. Защита также уточнила, что к настоящему моменту сумма ущерба возросла до 11 миллиардов рублей. Это произошло после добавления еще двух эпизодов мошенничества к семи предыдущим, что увеличило сумму хищений, пишет агентство «Москва».
Напомним, что ранее суд постановил арестовать не только имущество фигурантов дела, но и ряд активов различных организаций, так или иначе связанных с «Суммой».
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