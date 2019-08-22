Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о мистических способностях знаков Зодиака

Победитель одного из сезонов популярного шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил рейтинг из пяти наиболее одаренных мистическими способностями знаков Зодиака.

Последнее место в рейтинге эксперта заняли Овны. По сообщению экстрасенса, если ваш партнер является представителем этого знака и вы решили его обмануть — не делайте этого. Овен заметит ложь сразу же. Также они прекрасно разбираются в людях, поэтому скрыть свои недостатки не получится.

На четвертом месте расположились Близнецы. Они наделены потусторонними силами даром находить потерянное. Эту способность вряд ли можно назвать мистической, но стоит отметить — название знака говорит само за себя. Близнецы не только прекрасные «поисковики», в них всегда есть некая двойственность и они уж точно умеют удивлять.

«Бронза» рейтинга досталась Водолеям. Представители этого знака наделены таким обостренным чувством эмпатии, что при определенных условиях оно может трансформироваться в дар предвидения. Мощный эмоциональный уровень, который с возрастом только растет, дает возможность Водолеям часто владеть ситуацией и занимать лидирующие позиции во всем.

Второе место — Тельцы. Их сильной чертой является логика. В этом они могут достигать настоящих чудес. Тельцы обладают природным магнетизмом, который позволяет им достигать высоких результатов во многих областях. Не смотрите, что Тельцы много молчат либо делают вид, что им что-то неинтересно. Это не так, просто они проводят большую часть времени, анализируя все и вся.

И лидеры списка Мехди Эбрагими Вафы — Скорпионы. Как передает слова экстрасенса «СтарХит», в отношении мистических способностей этому знаку равных нет. Они обладают безупречной интуицией, прозорливостью. Если кто-то что-то подумал — Скорпион уже знает об этом. С ними очень легко быть в дружеских и романтических отношениях тем, кто не имеет за душой подлости и лицемерия.

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