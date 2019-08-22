Влад Соколовский рассказал о тяжелом процессе расставания
Российский певец, бывший солист поп-группы «БиС» Влад Соколовский на своей официальной странице в социальной сети 22 августа выложил пост, в котором пустился в рассуждения относительно тяжелого процесса расставания.
Именно с этого исполнитель и начал свои размышления.
— Расставаться всегда тяжело, — пишет он.
Далее Соколовский делится с подписчиками своими умозаключениями о том, как должны себя вести люди в процессе разрыва отношений. Он отмечает, что ошибки впоследствии научат любого человека поступать правильно.
По словам певца, самое важное — это честность. Он подчеркивает, что именно это качество демонстрирует отношение одного человека к другому.
— Многие почему-то создают несуществующий прецедент для того, чтобы спровоцировать на реакцию, которую потом используют в качестве прикрытия. Я считаю, что это максимальный эгоизм и так ведут себя трусы, которые не смогли собрать волю в кулак, чтобы посмотреть правде в лицо, — написал Соколовский в Instagram.
Далее он признается, что в процессе разрыва сам оказывался неоднократно во всех возможных ролях. Соколовский пришел к выводу — расставаться нужно либо откровенно, либо никак.
Читайте также: Влад Соколовский подарил маме пластическую операцию за полмиллиона рублей